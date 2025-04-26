Гвардиола ответил на вопрос о возможном участии Родри в финале Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли полузащитник Родри принять участие в финальном матче Кубка Англии в случае, если «горожане» дойдут до этой стадии турнира. Напомним, в минувшем сентябре испанский футболист порвал крестообразные связки.

«Я не знаю. Он проводит с нами каждую тренировку, и он всё делает хорошо. Но, честно говоря, я не знаю. Родри хочет сыграть, но врачи могут сказать мне: «Пеп, даём тебе зелёный свет, чтобы дать ему несколько минут», или что-то в этом роде. В таком случае я положусь на врачей», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с «Ноттингем Форест» (27 апреля). Финал турнира пройдёт 17 мая.

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Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»: