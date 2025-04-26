Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» — о конфликте «Реала» с судьями: хватит портить имидж футбола в Испании

«Атлетико» — о конфликте «Реала» с судьями: хватит портить имидж футбола в Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба мадридского «Атлетико» в соцсети Х (ранее Twitter) сделала публикацию, в которой призвала прекратить портить имидж испанского футболиста. Сообщение появилось после новостей о возможном бойкоте столичным «Реалом» финального матча Кубка Короля с «Барселоной» (26 апреля) из-за критических высказываний судей, назначенных на игру, в отношении клубного телевидения «сливочных».

Кубок Испании . Финал
26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это невыносимо. Хватит портить имидж испанского футбола», — написано в аккаунте «матрасников».

При этом пресс-служба «Атлетико» сопроводила данную публикацию тэгом со словами: «Прекратите нападать на арбитров».

СМИ сообщали, что «Реал» требовал у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранить от финала судей Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, однако получил отказ.

Материалы по теме
Официально
«Реал» сделал заявление о своём участии в финале Кубка Испании с «Барселоной»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android