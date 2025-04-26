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«Атлетико» — о конфликте «Реала» с судьями: хватит портить имидж футбола в Испании

Пресс-служба мадридского «Атлетико» в соцсети Х (ранее Twitter) сделала публикацию, в которой призвала прекратить портить имидж испанского футболиста. Сообщение появилось после новостей о возможном бойкоте столичным «Реалом» финального матча Кубка Короля с «Барселоной» (26 апреля) из-за критических высказываний судей, назначенных на игру, в отношении клубного телевидения «сливочных».

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это невыносимо. Хватит портить имидж испанского футбола», — написано в аккаунте «матрасников».

При этом пресс-служба «Атлетико» сопроводила данную публикацию тэгом со словами: «Прекратите нападать на арбитров».

СМИ сообщали, что «Реал» требовал у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отстранить от финала судей Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и Гонсалеса Фуэртеса, однако получил отказ.

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