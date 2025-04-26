Роналду одним словом рассказал о своём настрое в преддверии матча 1/4 финала азиатской ЛЧ

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделал публикацию в преддверии четвертьфинального матча азиатской Лиги чемпионов с «Иокогама Ф. Маринос» из Японии, который состоится сегодня, 26 апреля.

«Готов», — написал Роналду, сопроводив сообщение эмодзи механического бицепса.

В нынешнем сезоне 40-летний форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: