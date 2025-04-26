Защитник «Спартака» Бабич рассказал о нюансах игры против Джона Кордобы

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал, с каким соперником в нынешнем сезоне ему было тяжелее всего играть, а также высказался о противостоянии одноклубникам на тренировках.

— С кем из соперников в этом сезоне тебе было тяжелее всего справляться?

— Пожалуй, назову Кордобу. Физически он очень силён. Но тем интереснее найти решение, чтобы выиграть у него борьбу. Да, чтобы остановить такого форварда, порой приходится играть не очень чисто. Меня это не смущает. В футбол не получится играть в белых перчатках. Иногда приходится быть жёстким, особенно когда ты защитник. Но это моя работа.

— А кто из партнёров доставляет больше всего проблем на тренировках?

— Если дать нашим атакующим игрокам пространство, любой очень опасен. Барко, Угальде, Бонгонда, Маркиньос, который в последнее время просто летает по полю. Понятное дело, я должен быть аккуратнее с нашими игроками, контролировать себя, — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».