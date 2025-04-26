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Бабич: Гарсия был настоящим танком в АЕКе, не сомневаюсь, скоро он отличится

Бабич: Гарсия был настоящим танком в АЕКе, не сомневаюсь, скоро он отличится
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Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о нападающем красно-белых Ливае Гарсии, а также рассказал, как помогает форварду в адаптации.

— Гарсия отмечал в интервью, что именно ты активнее всех помогаешь ему адаптироваться.
— Для меня это принципиальный момент. Потому что я всегда вспоминаю, как в юности сам впервые оказался в чужой стране и мне было очень сложно освоиться. Не знаю, чья это была ошибка. Моя или моих тогдашних партнёров. Но теперь я всегда стараюсь помогать новичкам.

— В чём именно?
— Да во всем. Подсказать что-то по бытовым вопросам, составить компанию на ужине, рассказать о правилах и традициях в команде.

Что касается Ливая, то я прекрасно помню, как меня впечатлила его игра за АЕК в еврокубках. Это был настоящий танк. Он просто уничтожал своих оппонентов. Не сомневаюсь, скоро он отличится. Требуется время, чтобы обрести уверенность. С Угальде ведь складывалось похожим образом. Первые месяцы мы ждали, а потом голы стали случаться регулярно, — приводит слова Бабича пресс‑служба «Спартака».

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