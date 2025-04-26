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Бителло: победа над «Зенитом» даст «Динамо» шанс побороться за чемпионство

Бителло: победа над «Зенитом» даст «Динамо» шанс побороться за чемпионство
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Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о значении победы над петербургским «Зенитом» в предстоящем домашнем матче 26-го тура РПЛ 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Может ли повториться сценарий прошлого сезона, когда победа 1:0 над «Зенитом» позволила «Динамо» вступить в борьбу за чемпионство? Да, конечно. Если получится победить, то мы приблизимся к лидерам, и тогда всё возможно. Плюс победа над таким соперником придаст больше уверенности на следующие матчи. У нас ещё есть шанс побороться за победу как в лиге, так и в Кубке. Я приехал из Бразилии, где у нас каждый год разыгрывается несколько трофеев, и я привык бороться за них до последнего», — приводит слова Бителло официальный сайт «Динамо».

26 апреля на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена» состоится матч 26-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с петербургским «Зенитом». Динамовцы набрали 46 очков в 25 матчах, находятся на пятом месте и отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков при игре в запасе. «Зенит» с 53 очками в 25 встречах занимает второе место.

28 апреля 2024 года «Динамо» одолело на своём поле «Зенит» со счётом 1:0 в матче 26-го тура РПЛ сезона-2023/2024. Перед последним туром того сезона бело-голубые лидировали в чемпионской гонке, но заняли третье место, проиграв решающую встречу «Краснодару» (0:1).

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