Бителло: с Венделом из «Зенита» мы постоянно на связи. Но на поле дружбе места не будет

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал о своём отношении к соперничеству с соотечественником, хавбеком «Зенита» Венделом перед домашним матчем с сине-бело-голубыми в 26-м туре РПЛ 26 апреля.

— В субботнем матче у вас с Венделом будет очная борьба за звание лучшего ассистента чемпионата. Обращаете внимание на такие вещи?

— Нет, вообще не обращаю. Главное – чтобы команда победила, а для этого каждый футболист и вся команда в целом должна показать свою лучшую игру. Что касается Вендела, то мы с ним постоянно на связи – созваниваемся, списываемся. Но на поле дружбе места не будет, — приводит слова Бителло официальный сайт «Динамо».

26 апреля на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена» состоится матч 26-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с петербургским «Зенитом». Динамовцы набрали 46 очков в 25 встречах, находятся на пятом месте и отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков при игре в запасе. «Зенит» с 53 очками в 25 матчах занимает второе место.

Перед очной встречей в активе Вендела и Бителло по девять голевых передач в текущем сезоне РПЛ, они являются лидерами гонки лучших ассистентов лиги.

Видео: Вендел играет в футбол на бразильской улице: