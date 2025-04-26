«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

26 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Дерби пройдёт на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 19:30 мск. Главным рефери матча «Спартак» — ЦСКА назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург), VAR — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». На телеканале «Матч Премьер» пройдёт live-трансляция с комментариями экспертов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» с 50 очками в 25 матчах занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков при игре в запасе. ЦСКА набрал 48 очков и находится на четвёртом месте.

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