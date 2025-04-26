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«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
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26 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Дерби пройдёт на столичном стадионе «Лукойл Арена» и начнётся в 19:30 мск. Главным рефери матча «Спартак» — ЦСКА назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург), VAR — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». На телеканале «Матч Премьер» пройдёт live-трансляция с комментариями экспертов. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» с 50 очками в 25 матчах занимает третью строчку турнирной таблицы РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков при игре в запасе. ЦСКА набрал 48 очков и находится на четвёртом месте.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Главные футбольные дерби России

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