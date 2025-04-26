Бубнов рассказал, как «Спартаку» решить проблему первых таймов

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о проблеме в игре московского «Спартака» в первых таймах.

«Проблема первых таймов у «Спартака»? Красно-белым нужно более стабильно играть. Станковичу стоит обратить внимание именно на это. Не может такого быть, что если команда функционально плохо готова, то она так прибавляла во вторых таймах. Значит, дело не в этом.

Легионеры после каждой игры отмечают, что в перерыве они поговорили, обсудили по-мужски, договорились. Получается, что они до игры не разговаривают? Смеются? Они же выходят на поле, фотографируются. Вот это всё надо убрать. Нужно, чтобы футболисты между собой поговорили. Либо Станкович им сказал: «вы не дурите, сразу начинайте», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (55).