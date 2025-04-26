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Александр Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

Александр Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» нужно обязательно выигрывать. У команд будут оптимальные составы. «Динамо» в обороне только нужно подчистить. Семак поставит тот же состав, как и в матче с «Краснодаром».

Гости мяч не отдут. Петербуржцы могут заманить москвичей на свою половину поля и выбегать в контратаки. Все будет решаться в середине поля. У «Динамо» хорошая средняя линия. Уверен, что команды забьют друг другу. Склоняюсь к тому, что «Зенит» победит. Прогноз: «Зенит» не проиграет и обе забьют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

26 апреля на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена» состоится матч 26-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с петербургским «Зенитом». Динамовцы набрали 46 очков в 25 матчах, находятся на пятом месте и отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков при игре в запасе. «Зенит» с 53 очками в 25 встречах занимает второе место.

28 апреля 2024 года «Динамо» одолело на своём поле «Зенит» со счётом 1:0 в матче 26-го тура РПЛ сезона-2023/2024. Перед последним туром того сезона бело-голубые лидировали в чемпионской гонке, но заняли третье место, проиграв решающую встречу «Краснодару» (0:1).

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