Александр Бубнов раскритиковал выбор арбитра на матч между «Спартаком» и ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал выбор арбитра Кирилла Левникова на матч 26-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Левников, конечно, заинтересован в глубине души в поражении «Спартака». Разговоры пойдут… Надо было Евгения Кукуляка или кого-то другого», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (58).

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