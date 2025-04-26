Бителло высказался об игре московского «Динамо» без Константина Тюкавина

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло рассказал, как повлияло на его игру отсутствие в составе нападающего Константина Тюкавина.

— Как вам новая схема игры без номинального центрального нападающего?

— Немного тяжеловато, поскольку Тюка (Константин Тюкавин. — Прим. «Чемпионата») – очень важный игрок для нас. С ним было легко играть, он много забивал, плюс помогал в обороне. Теперь же мы потеряли и его, и Артура, который здорово действовал на левом фланге. Так что приходится приспосабливаться как можно быстрее, — приводит слова Бителло официальный сайт «Динамо».

22-летний нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин получил повреждение крестообразной связки 2 марта в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Возвращение футболиста в строй ожидается осенью 2025 года.

Видео: Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года