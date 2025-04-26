Егор Титов эмоционально обратился к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Егор Титов дал игрокам красно-белых напутствие перед домашним дерби с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

«Ребята, вы играете в красно-белой майке. Помните, что у вас на сердце ромбик, который ко многому обязывает. Для меня это было всё. Сейчас у нас над эмблемой четыре звезды — значит, надо стремиться к пятой. Надеюсь, все это понимают. А потом, любые матчи «Спартака» и ЦСКА — это всегда событие», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт 26 апреля на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 19:30 мск. В турнирной таблице команды разделяет два очка, красно-белые находятся на третьем месте с 50 очками в 25 матчах и отстают на восемь очков от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе, армейцы — четвёртые при 48 очках в 25 матчах.

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