Спортивный комментатор Георгий Черданцев сравнил составы «Спартака» и ЦСКА в преддверии очного матча московских команд в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Не вижу, в чём «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА. Может быть, есть преимущество в паре позиций, но по обороне и вратарю сравнение явно в пользу ЦСКА», — приводит слова Черданцева «Российская газета».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (58).

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