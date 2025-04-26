«Чемпионское везение». Аршавин оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокомментировал непростую победу лидера чемпионской гонки «Краснодара» в выездном матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).

«Нельзя сказать, что «Краснодар» сел и плохо играл, испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные. Просто глобальное стечение обстоятельств. Кайо чуть не привёз его. Для «Краснодара», мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 78-й минуте матча «Динамо» Мх — «Краснодар» полузащитник гостей Эдуард Сперцян не реализовал пенальти при счёте 3:1 в пользу «быков». Через минуту чёрно-зелёные остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки защитника Диего Косты, на 86-й минуте пропустили второй гол, а в добавленное время получили пенальти в свои ворота за попадание мяча в руку защитника Кайо. Удар Гамида Агаларова на 90+11-й минуте отразил голкипер Станислав Агкацев.

Видео: Аршавин забил пенальти пяткой