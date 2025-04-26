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«Чемпионское везение». Аршавин оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»

«Чемпионское везение». Аршавин оценил победу «Краснодара» над махачкалинским «Динамо»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин прокомментировал непростую победу лидера чемпионской гонки «Краснодара» в выездном матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Нельзя сказать, что «Краснодар» сел и плохо играл, испугавшись. Наоборот. Козлов, Кривцов и Кордоба создавали впереди борьбу, зарабатывали штрафные. Просто глобальное стечение обстоятельств. Кайо чуть не привёз его. Для «Краснодара», мне кажется, лучше выиграть так, чем если бы Сперцян сделал 4:1. Кажется, что это было чемпионское везение. Вот такие матчи в концовке делают чемпионом», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 78-й минуте матча «Динамо» Мх — «Краснодар» полузащитник гостей Эдуард Сперцян не реализовал пенальти при счёте 3:1 в пользу «быков». Через минуту чёрно-зелёные остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки защитника Диего Косты, на 86-й минуте пропустили второй гол, а в добавленное время получили пенальти в свои ворота за попадание мяча в руку защитника Кайо. Удар Гамида Агаларова на 90+11-й минуте отразил голкипер Станислав Агкацев.

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Видео: Аршавин забил пенальти пяткой

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