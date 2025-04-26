Георгий Черданцев высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Зенитом»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«По поводу прогнозов — это дело гиблое, тут не угадаешь. Но дело в том, что „Зениту“ надо все матчи играть на победу. Тем не менее, это будет выездная встреча с командой с хорошей атакой. Думаю, что с „Динамо“ петербуржцы рисковать не будут. Полагаю, гости сыграют внимательно, от обороны, в надежде реализовать потенциал своей мощной атаки», — приводит слова Черданцева «Российская газета».

Динамовцы набрали 46 очков в 25 матчах, находятся на пятом месте и отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков при игре в запасе. «Зенит» с 53 очками в 25 встречах занимает второе место.