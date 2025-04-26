Генич отреагировал на эмоциональную концовку матча «Динамо» Мх — «Краснодар»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (3:2), играя в меньшинстве с 79-й минуты. На 90+11-й минуте вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил 11-метровый удар.

«Вау! Вот это концовка! Обожаю РПЛ!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).