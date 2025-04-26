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Аршавин высказался о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке с травмой Агкацева

Аршавин высказался о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке с травмой Агкацева
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин ответил на вопрос о влиянии на перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ возможной травмы голкипера Станислава Агкацева в выездном матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Думаю, что всё равно для «Краснодара» главное — это забивать и побеждать. Агкацев, наверное, проводит лучший чемпионат для себя. Я бы даже сказал, что является лучшим вратарем этого сезона. Но сила «Краснодара» всё равно в атаке. Им же нужно не обороняться, а забивать. Дюпин для роли вратаря. который сыграет две‑три игры, подходит. Не думаю, что в этих матчах будет много работы», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти на 90+11-й минуте выездного матча 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» и спас для своей команды победу со счётом 3:2. В этом эпизоде голкипер получил повреждение левого мизинца, перспективы дальнейших выступлений Агкацева в текущем сезоне пока не известны.

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