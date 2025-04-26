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Эдуард Мор: есть ощущение, что «Динамо» сыграет с «Зенитом» смешанным составом

Эдуард Мор: есть ощущение, что «Динамо» сыграет с «Зенитом» смешанным составом
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор предположил, что московское «Динамо» не будет выставлять на домашний матч 26-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» сильнейший состав.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть ощущение, что «Динамо» сыграет смешанным составом и сделает ставку на Кубок России. «Динамо» и ЦСКА делают акцент именно на Кубок. «Динамо» и в Нижнем Новгороде не играло основой. Если учесть, что игра через два дня на третий, «Динамо» за чемпионство не борется, шансы на попадание в тройку призрачные. Думаю, что Личка может приберечь тех, у кого, например, что‑то побаливает», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

26 апреля на домашнем стадионе московского «Динамо» «ВТБ Арена» состоится матч 26-го тура РПЛ, в котором бело-голубые сыграют с петербургским «Зенитом». Динамовцы набрали 46 очков в 25 матчах, находятся на пятом месте и отстают от лидирующего «Краснодара» на 12 очков при игре в запасе. «Зенит» с 53 очками в 25 встречах занимает второе место.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Кубке России «Динамо» 29 апреля сыграет на выезде со «Спартаком» в матче второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

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