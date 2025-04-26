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Рональд Куман подвёл итоги своей работы в «Барселоне»

Рональд Куман подвёл итоги своей работы в «Барселоне»
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, ныне возглавляющий национальную команду Нидерландов, оценил свою работу в каталонском клубе.

«У меня получилось изменить некоторые вещи и дать шанс молодым игрокам, которые сегодня играют важную роль в клубе — таким, как Педри, Гави и Бальде», — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Куман – обладатель 10 трофеев с «Барселоной» в качестве игрока. В 1992 году он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В ходе тренерской карьеры возглавлял «Барселону» с августа 2020 по октябрь 2021 года и стал с ней обладателем Кубка Испании.

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