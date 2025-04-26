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Экс-тренер дебютанта «Спартака» рассказал об отчислении Массалыги из академии «Краснодара»

Экс-тренер дебютанта «Спартака» рассказал об отчислении Массалыги из академии «Краснодара»
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Тренер СШОР «Енисей» Кирилл Григорьев рассказал о неудачной попытке закрепиться в академии «Краснодара» 17-летнего вингера московского «Спартака» Никиты Массалыги.

«Два года Никита занимался в «Краснодаре», но оттуда его отчислили. Массалыга вернулся к нам, в школу «Енисей», с потерянной мотивацией, психологической травмой. Пришлось проделать большую работу. Давали Никите наставления. Хотели помочь, потому что видели в нём талант.

В академиях ведь особо ничего не объясняют – Никиту отправили домой из Краснодара. Это мы цепляемся за каждого талантливого, а туда пачками детей везут. Конечно, Никита был подавлен. Детская психология: вроде пошёл на повышение, думает, что вот-вот станет топ-футболистом. А потом выгоняют – и всякая мотивация играть в футбол пропадает.

Но мы провели большую работу, и потом именно из нашей школы его начали вызывать в сборную. А сразу после позвали на контракт в «Спартак». Не противодействовали этому, были только рады», — рассказал Григорьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

17-летний вингер Никита Массалыга перешёл в систему московского «Спартака» из СШОР «Енисей» в августе 2023 года. 19 апреля Массалыга дебютировал за «Спартак» в РПЛ, выйдя на замену на восемь минут в выездном матче с «Акроном» (3:2).

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