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Аршавин поделился ожиданиями от принципиального матча между ЦСКА и «Спартаком»

Аршавин поделился ожиданиями от принципиального матча между ЦСКА и «Спартаком»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по развитию игроков Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед первым матчем мне ЦСКА казался фаворитом. В итоге без атаки сыграл, «Спартак» уверенно выиграл. Здесь «Спартак» кажется фаворитом, но все может вернуться. Оборона ЦСКА, которая весной выглядит хорошо, справится — больше одного не пропустит. А нападение минимум один забьет. В этом матче я склоняюсь к ничьей», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 48 очков за 25 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков. На первом месте находится «Краснодар» (58).

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