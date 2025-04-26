Титов объяснил, почему лучший бомбардир РПЛ Угальде с начала марта не забивал за «Спартак»

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, почему перестал забивать коста-риканский нападающий красно-белых Манфред Угальде.

«Весь «Спартак» пока немного не тот, каким он был осенью-зимой, когда показывал фантастический футбол, выдав шесть побед подряд. Я по себе знаю: есть такие моменты, когда ты находишься на пике формы и всё получается, даётся легко. На таком подъёме хочется играть и играть — пауза в чемпионате оказалась очень некстати для красно-белых.

Очковые потери после перерыва — нормальная ситуация. Они есть у всех лидеров. Все матчи выиграть невозможно. Сегодня ты в прекрасной форме, а завтра — в не очень. А Угальде — футболист зависимый. Он не может взять мяч, как Барко, разогнаться, обыграть всех и в одиночку сделать гол. Он человек, которого нужно обслуживать. Что, в принципе, и происходит. Если получается у партнёров, получается и у Угальде. Сейчас получается не всё. Плюс он получил травму. Здесь совокупность причин.

Ни в коем случае не хочу винить ни его, ни партнёров. Футбол — командный вид спорта. В моё время, если в порядке были Тихонов, Аленичев, Цымбаларь, Кечинов, Ширко, то в порядке был и я. Ты даже можешь быть совсем плохим, но они вытащат матч. Мне с партнёрами повезло», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Свой последний на данный момент гол 22-летний коста-риканский форвард «Спартака» Манфред Угальде забил 2 марта в 19-м туре РПЛ в ворота «Оренбурга».

Видео: Аршавин, Аленичев, Титов и Тихонов на Кольской ТМК