Директор СШОР «Енисей» высказался о дебюте воспитанника школы за «Спартак»

Директор СШОР «Енисей» Олег Долынюк прокомментировал дебют за московский «Спартак» воспитанника своей школы — 17-летнего вингера Никиты Массалыги.

«Никита играл у нас до 16 лет, становился чемпионом ЮФЛ. И именно его заслуга в том титуле была большой. Мы понимали, что это звёздочка. Перед уходом я пытался убедить отца Никиты остаться, но, конечно, тяжело конкурировать с Москвой. Такие таланты всегда переезжают туда и играют там. Видим, что у Никиты получилось — теперь он 17-летним играет за «Спартак».

Когда наш воспитанник уходит в культовые футбольные города и клубы, у нас нет права его задерживать. Тем не менее мы продолжаем наблюдать за результатами воспитанников. Я не общался со «Спартаком», но мы за Никитой следим. Удивление и радость, конечно, есть. Но сразу понимали, что Массалыга будет игроком высокого мастерства. С 14 лет он уже вызывался в сборную по своему возрасту.

Конечно, мы очень рады дебюту Массалыги за «Спартак». Думаю, что у Никиты есть всё, чтобы построить хорошую карьеру в этом клубе. Вообще не допускаю мысли, что он может заболеть звёздной болезнью и сбавить требования к себе. Не думаю, что Никита такой человек, который способен в силу психологических причин остановиться в росте», — рассказал Долынюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

17-летний вингер Никита Массалыга перешёл в систему московского «Спартака» из СШОР «Енисей» в августе 2023 года. 19 апреля Массалыга дебютировал за «Спартак» в РПЛ, выйдя на замену на восемь минут в выездном матче с «Акроном» (3:2).

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