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«Барселона» договорилась о трансфере с одним из лидеров «Байера» — Sky Sports

«Барселона» договорилась о трансфере с одним из лидеров «Байера» — Sky Sports
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По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, центральный защитник «Байера» Жонатан Та уже несколько недель имеет с «Барселоной» устную договоренность о трансфере летом.

Ранее 29-летний немец сообщил, что покинет «Байер» по завершении сезона – он не договорился о новом контракте с клубом. Как сообщает источник, трансфер в каталонский клуб всё равно не может быть завершен на данном этапе. Между сторонами пока ничего не подписано, хоть и существует устный договор.

За Та также следят «Реал» и «Бавария». Вариант с мадридцами может быть актуален, если летом команду возглавит нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо. Игрока и тренера связывают тесные отношения.

Джонатан Та присоединился к «Байеру» в 2015 году. За это время он сыграл 398 матчей, забив 17 голов и отдав 13 результативных передач. В текущем сезоне Та принял участие в 45 встречах, забив три мяча и сделав одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 30 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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