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Эдуард Мор: если «Спартак» сыграет в свою силу, то выиграет у ЦСКА

Эдуард Мор: если «Спартак» сыграет в свою силу, то выиграет у ЦСКА
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА, которое состоится в 26-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Потенциал у «Спартака» больше. Если он сыграет на максимуме — без провальных первых таймов, то он выиграет. ЦСКА играет стабильно, без перепадов, но ярких игр я у них не помню. Весной не было такого, чтобы они кого‑то разорвали. Если «Спартак» сыграет в свою силу, то победит», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт на московской «Лукойл Арене» 26 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Красно-белые с 50 очками в 25 матчах занимают третье место, красно-синие с 48 очками находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Лидирует в чемпионской гонке «Краснодар» (58 очков в 26 матчах).

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Турнирная таблица РПЛ

Видео: Как появился «Спартак»

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