Эдуард Мор: если «Спартак» сыграет в свою силу, то выиграет у ЦСКА

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА, которое состоится в 26-м туре РПЛ.

«Потенциал у «Спартака» больше. Если он сыграет на максимуме — без провальных первых таймов, то он выиграет. ЦСКА играет стабильно, без перепадов, но ярких игр я у них не помню. Весной не было такого, чтобы они кого‑то разорвали. Если «Спартак» сыграет в свою силу, то победит», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт на московской «Лукойл Арене» 26 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Красно-белые с 50 очками в 25 матчах занимают третье место, красно-синие с 48 очками находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Лидирует в чемпионской гонке «Краснодар» (58 очков в 26 матчах).

Видео: Как появился «Спартак»