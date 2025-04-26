Егор Титов: в дерби «Спартак» — ЦСКА решится, кто будет в тройке

Легенда «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем дерби его бывшего клуба с московским ЦСКА.

«Было время, «Спартак» шесть или семь лет не мог обыграть. Для кого-то это просто статистика, а для кого-то — важно. Надеюсь, что нынешняя серия в субботу продолжится. С другой стороны, мы видим, что и у армейцев сейчас пошла беспроигрышная полоса: шесть побед и всего одна ничья. В любом случае матч будет, как обычно, от ножа. О чемпионстве или втором месте пока говорить не буду. Здесь и сейчас решается, кто будет в тройке. Дерби покажет, кто этого больше достоин. Обыграв ЦСКА, «Спартак» сможет более или менее спокойно вздохнуть: как минимум бронза будет практически обеспечена. Из реально сложных матчей останется только ещё одно дерби — с «Динамо». К последней игре с «Химками» уже будет более-менее понятно, кто какие места займёт. Но субботний матч наиважнейший не только ввиду турнирной подоплёки. «Спартак» — ЦСКА — этим уже всё сказано», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, игра «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 26 апреля. Начало — в 19:30 мск.

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