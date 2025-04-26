Егор Титов: если Помазун выйдет против ЦСКА, может сработать фактор бывших

Легенда «Спартака» Егор Титов высказался о грядущем дерби с ЦСКА в РПЛ и кандидатуре вратаря хозяев.

«Помазун — бывший армеец. Там его ещё и обвинили после фразы про «Спартак». Всю эту ситуацию, конечно, притянули за усы. Но, мне кажется, тут может сработать фактор бывших. Я всегда об этом говорю: если атакующий футболист выходит против бывшей команды, ему особенно хочется забить и, как правило, это происходит. Здесь другая история: не пропустить. Если у Максименко есть проблемы, то, конечно, рисковать здоровьем Саши не стоит. Как я вижу, Помазун — очень качественный вратарь. Понятно, что при Акинфееве все будут сидеть и ждать своего шанса. Когда он наступит — непонятно. Дай бог, чтобы Акинфеев играл ещё 100 лет, и, мне кажется, он сам этого хочет. Но в любом случае Помазун сегодня получает игровую практику. Да, кто-то скажет, что пропустил в ближний угол. Но команда выиграла? Выиграла. Выручил? Выручил. Если Илья будет в субботу в составе, желаю ему сыграть «на ноль», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, игра «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 26 апреля. Начало — в 19:30 мск.

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