«Краснодар» набрал за 26 туров РПЛ больше очков, чем чемпион «Зенит» в прошлом сезоне

Лидер Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 58 очков в 26 сыгранных матчах текущего сезона. 25 апреля в выездной встрече 26-го тура РПЛ «быки» переиграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:2.

Таким образом, уже за 26 туров текущего чемпионата «Краснодар» набрал больше очков, чем чемпион прошлого сезона «Зенит», который выиграл первенство из 30 туров с антирекордным для чемпиона России показателем 57 очков. В тройку призёров РПЛ в сезоне-2023/2024 вошли также «Краснодар» и московское «Динамо», набравшие за 30 матчей по 56 очков при преимуществе «быков» по личным встречам.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» набрал 53 очка в 25 матчах и занимает второе место, бело-голубые с 46 очками в 25 играх находятся на пятой строчке таблицы.

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