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«Краснодар» набрал за 26 туров РПЛ больше очков, чем чемпион «Зенит» в прошлом сезоне

«Краснодар» набрал за 26 туров РПЛ больше очков, чем чемпион «Зенит» в прошлом сезоне
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Лидер Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 58 очков в 26 сыгранных матчах текущего сезона. 25 апреля в выездной встрече 26-го тура РПЛ «быки» переиграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

Таким образом, уже за 26 туров текущего чемпионата «Краснодар» набрал больше очков, чем чемпион прошлого сезона «Зенит», который выиграл первенство из 30 туров с антирекордным для чемпиона России показателем 57 очков. В тройку призёров РПЛ в сезоне-2023/2024 вошли также «Краснодар» и московское «Динамо», набравшие за 30 матчей по 56 очков при преимуществе «быков» по личным встречам.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» набрал 53 очка в 25 матчах и занимает второе место, бело-голубые с 46 очками в 25 играх находятся на пятой строчке таблицы.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

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