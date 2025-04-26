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«Не было слабых мест». Тевес — об игроке, который нравился ему больше Месси и Роналду

«Не было слабых мест». Тевес — об игроке, который нравился ему больше Месси и Роналду
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41-летний экс-нападающий Карлос Тевес, игравший вместе с Лионелем Месси в сборной Аргентины и Криштиану Роналду в «МЮ», признался, что считает своего бывшего партнёра в манкунианском клубе Уэйна Руни лучше обоих.

«Я имел честь играть с Криштиану и Месси, но больше всего мне нравился Руни. У него не было слабых мест, и у него было всё, чтобы быть большим игроком», — сказал Руни.

Аргентинец также подчеркнул, что Руни, как и он сам, вырос в скромных условиях, что ещё больше сближало их.

«Наша борьба с бедностью, хотя и разной по контексту, была похожа», — приводит слова Тевеса Give me Sport.

Напомним, Карлос Тевес завершил профессиональную карьеру в 2021 в «Бока Хуниорс».

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