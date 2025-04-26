Дидье Дрогба посоветовал Лионелю Месси завершить карьеру

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба посоветовал восьмикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси завершить карьеру.

«Я бы советовал Лионелю Месси сейчас остановиться, он и так уже многое сделал для футбола. Победа на последнем чемпионате мира сделала его ещё легендарнее. Он удивительный игрок!» – приводит слова Дрогба Give me Sport.

37-летний Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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