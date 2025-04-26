Экс-тренер дебютанта «Спартака» Массалыги: не забрать его — ошибка «Енисея»

Тренер СШОР «Енисей» Кирилл Григорьев оценил действия руководителей ФК «Енисей», не сделавших попыток пригласить в клуб будущего дебютанта московского «Спартака» в 17 лет правого вингера Никиту Массалыгу.

«Наша СШОР «Енисей» и одноимённый клуб — две разные организации. Мы говорили про него, да и клуб сам должен был видеть талант, заключить контракт. Лично со мной ни Тихонов, ни кто-то ещё не связывался. Только я пытался донести, что Массалыга – талант, которого надо подписывать в «Енисей». Но это уже не в моих силах, они должны сами отслеживать все возраста, тем более в ЮФЛ. Естественно, это ошибка «Енисея». Человек теперь играет за команду РПЛ, которая борется за чемпионство», — рассказал Григорьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

17-летний вингер Никита Массалыга перешёл в систему московского «Спартака» из СШОР «Енисей» в августе 2023 года. 19 апреля Массалыга дебютировал за «Спартак» в РПЛ, выйдя на замену на восемь минут в выездном матче с «Акроном» (3:2).

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