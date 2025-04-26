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Андрей Шевченко выступил с заявлением о возможном допуске российских команд в еврокубки

Андрей Шевченко выступил с заявлением о возможном допуске российских команд в еврокубки
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Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в очередной раз выступил против допуска российских команд в европейские турниры из-за геополитической ситуации.

«Благодарю региональные ассоциации за поддержку моей кандидатуры в исполком УЕФА. С начала года я провёл много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола.

Многие страны поддерживают Украину. Подтверждение тому – подписаны меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас.

Моя позиция по участию российских команд остаётся неизменной – в нынешней ситуации вопрос их допущения не может рассматриваться. При всех обстоятельствах мы двигаемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола», – приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу

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