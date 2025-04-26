Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер юношеской сборной России охарактеризовал 17-летнего дебютанта «Спартака» Массалыгу

Тренер юношеской сборной России охарактеризовал 17-летнего дебютанта «Спартака» Массалыгу
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер юношеской сборной России U18 Андрей Аксёнов назвал сильные качества 17-летнего дебютанта московского «Спартака» правого вингера Никиты Массалыги.

«Я брал Массалыгу ещё из школы «Енисей». Никита выделялся, выглядел достойно – яркий футболист. В окончательный список он попал после селекционного сбора. А вскоре нам позвонили из «Спартака»: там уже договорились с «Енисеем» о переходе.

У Массалыги хорошая антропометрия, он быстрый и уже взрослый футболист. Нужно отметить левую ногу и хорошо поставленный удар. Это его козыри. Хороший дриблинг со смещением в середину, Никита всегда играл правого нападающего. Чем-то он напоминает лучших игроков на своей позиции. Не хочу говорить, что это Ямаль или Месси, но Никита их напоминает. К тому же при своих физических данных очень хорошо играет головой, выпрыгивает.

Раннему дебюту за «Спартак» я, конечно, удивился. Это было неожиданно. Зимние сборы с командой он не проходил, а ведь в основе выпускают именно таких молодых ребят. Но удивился приятно, потому что в «Спартаке» и во всей Премьер-Лиге наконец-то начали обращать внимание на талантов. У Никиты Массалыги есть все качества, чтобы стать хорошим игроком. Зависит от того, как ему будут доверять, от его работы и личностного роста. Если будет прогрессировать, а тренер будет доволен, то всё должно получиться. Предсказывать будущее — тяжёлая история», — рассказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Видео: Сколько стоят молодые футболисты

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-тренер дебютанта «Спартака» рассказал об отчислении Массалыги из академии «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android