Егор Титов назвал футболиста, от которого ждёт прорыва в дерби «Спартак» — ЦСКА

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков красно-белых должен выстрелить в дерби с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

«У «Спартака» в последних матчах делается ставка на Ливая Гарсию в атаке. Все данные у него для нападающего есть, но что-то идёт не так. Видимо, фактор адаптации сказывается — примерно то же самое, что было у Угальде поначалу. Если Ливай выйдет на дерби, мне бы хотелось, чтобы именно он выстрелил. А как будет — не знаю», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт 26 апреля на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 19:30 мск.

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