Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов назвал футболиста, от которого ждёт прорыва в дерби «Спартак» — ЦСКА

Егор Титов назвал футболиста, от которого ждёт прорыва в дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков красно-белых должен выстрелить в дерби с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Спартака» в последних матчах делается ставка на Ливая Гарсию в атаке. Все данные у него для нападающего есть, но что-то идёт не так. Видимо, фактор адаптации сказывается — примерно то же самое, что было у Угальде поначалу. Если Ливай выйдет на дерби, мне бы хотелось, чтобы именно он выстрелил. А как будет — не знаю», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт 26 апреля на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 19:30 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: 7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА

Материалы по теме
Эксклюзив
Егор Титов эмоционально обратился к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android