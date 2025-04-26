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Шестикратный чемпион России Титов назвал ключевой фактор дерби «Спартак» — ЦСКА

Шестикратный чемпион России Титов назвал ключевой фактор дерби «Спартак» — ЦСКА
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Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака», шестикратный чемпион России в составе красно-белых Егор Титов рассказал, какие факторы должны сыграть роль в дерби с ЦСКА в 26-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, кто лучше готов к дерби. Здесь, наверное, большую роль эмоции сыграют. И домашний фактор. Полный стадион у «Спартака» был на «Зените» и вот сейчас будет на дерби. Поэтому шансов больше у спартаковцев. Я уверен, что фактор болельщиков сыграет свою роль», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт 26 апреля на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 19:30 мск. В турнирной таблице команды разделяет два очка, красно-белые находятся на третьем месте с 50 очками в 25 матчах и отстают на восемь очков от лидирующего «Краснодара» при игре в запасе, армейцы — четвёртые при 48 очках в 25 матчах.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Главные футбольные дерби России

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