Гиггз считает Роналду лучшим одноклубником по «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил, как он оценивает нападающего Криштиану Роналду по сравнению с другими игроками, с которыми он выступал в составе «красных дьяволов».

«Лучший. Просто лучший. Помню, как зимой в одной из тренировочных игр я выбежал на поле и снёс Криштиану, из-за чего тренер [сэр Алекс Фергюсон] пришёл в бешенство. Я отметил: «Это же отбор, тренер». На что он сказал: «Я знаю, но берегите его. Он особенный футболист».

Первый год для него [Роналду] был тяжёлым, но чем больше и дольше он возился с мячом на тренировках, тем больше получал упрёков. Фергюсон не свистел, когда на Криштиану фолили», — сказал Гиггз на подкасте у Рио Фердинанда.

Гиггз и Роналду выступали вместе за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: