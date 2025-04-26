«Арсенал» готов заплатить £ 55 млн «Барселоне» за Жюля Кунде — The Sun

«Арсенал» готовится сделать предложение «Барселоне» в размере £ 55 млн, чтобы приобрести 26-летнего правого защитника Жюля Кунде. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» хотят превзойти предложение «Челси», который также проявляет интерес к французскому футболисту. Однако «Арсеналу» будет тяжело приобрести Кунде, поскольку он играет важнейшую роль в команде Ханс-Дитера Флика.

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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