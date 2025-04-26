«Барселона» — «Реал» Мадрид: во сколько начнётся матч, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура испанской Примеры сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 4:0. В финале Суперкубка Испании «Барселона» победила «Реал» со счётом 5:2.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: