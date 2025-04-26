Гиггз: и для Рашфорда, и для «Манчестер Юнайтед» будет лучше, если их пути разойдутся

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что разрыв клуба с Маркусом Рашфордом отвечает интересам обеих сторон. Бывший полузащитник отметил изменения в игре Маркуса после его перехода в «Астон Виллу».

«Я не думаю, что Рашфорд был счастлив в «МЮ». Сейчас он выглядит счастливее. Обидно, потому что я видел его в составе команды, я сам способствовал его дебюту. Я помню, как наблюдал за Маркусом, когда он был ещё во второй команде, не зная его по-настоящему.

Мы немного знали о нём, и вдруг он начал: бах, бах, бах, голы. Луи сказал, что он должен тренироваться с нами. Маркус играл свободно. В последнее время ничего подобного не было. Я думаю, что и для Маркуса, и для «Юнайтед» будет лучше, если их пути разойдутся», — приводит слова Гиггза GOAL.

Контракт Маркуса Рашфорда и «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года. Никаких официальных переговоров не будет по крайней мере до середины июня, что даст обеим сторонам время оценить ситуацию, особенно с приближением летнего трансферного окна.