«Ростов» — «Локомотив»: во сколько начнётся матч 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ростов» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 сыгранных матчей «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 44 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.