Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей РПЛ 26 апреля

Расписание матчей РПЛ 26 апреля
Комментарии

Сегодня, 26 апреля, в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 26 апреля (время — московское):

  • 14:00. «Динамо» Москва – «Зенит»;
  • 14:00. «Пари НН» – «Ахмат»;
  • 16:30. «Ростов» – «Локомотив»;
  • 19:30. «Спартак» – ЦСКА.

После 26 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками после 25 игр. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50 очков).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Супердерби «Спартак» — ЦСКА! Николич отцепит Станковича от «золотой» гонки? LIVE
Live
Супердерби «Спартак» — ЦСКА! Николич отцепит Станковича от «золотой» гонки? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android