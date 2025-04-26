Расписание матчей РПЛ 26 апреля
Сегодня, 26 апреля, в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 26 апреля (время — московское):
- 14:00. «Динамо» Москва – «Зенит»;
- 14:00. «Пари НН» – «Ахмат»;
- 16:30. «Ростов» – «Локомотив»;
- 19:30. «Спартак» – ЦСКА.
После 26 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 53 очками после 25 игр. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50 очков).
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