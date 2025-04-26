Анчелотти примет решение по Мбаппе за пару часов до матча с «Барселоной» — COPE

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти примет решение по поводу выхода звёздного французского форварда Килиана Мбаппе на поле в финальном поединке Кубка Испании с «Барселоной» за несколько часов до начала матча.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 26 апреля 2025, суббота. 23:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации COPE, опытный наставник «сливочных» примет решение о возможном выходе французского футболиста на поле с первых минут непосредственно прямо перед матчем с каталонцами. Если Мбаппе всё же выйдет на поле в стартовом составе, то, скорее всего, на скамейке останется бразилец Родриго. Стоит отметить, что Мбаппе получил травму в поединке Лиги чемпионов с «Арсеналом» и пропустил последние две встречи «Реала» в национальном чемпионате.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 50 встречах во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.