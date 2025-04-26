Расписание матчей 30-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Сегодня, 26 апреля, матчем «СКА-Хабаровск» — «Енисей» открылся 30-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 30-го тура Первой лиги (время московское)
26 апреля, суббота:
- 8:00. «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (идёт на текущий момент);
- 14:00. «Урал» – «Балтика»;
- 17:00. «КАМАЗ» – «Родина»;
- 18:00. «Чайка» – «Сочи».
27 апреля, воскресенье:
- 12:00. «Алания» — «Торпедо»;
- 14:00. «Уфа» — «Шинник»;
- 15:00. «Сокол» — «Черноморец»;
- 15:00. «Тюмень» — «Нефтехимик»;
- 17:00. «Арсенал» — «Ротор».
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 64 очка. На втором месте находится московское «Торпедо» (52), на третьем — «Черноморец» (51).
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