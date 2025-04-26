Расписание матчей 30-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 апреля, матчем «СКА-Хабаровск» — «Енисей» открылся 30-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 30-го тура Первой лиги (время московское)

26 апреля, суббота:

8:00. «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (идёт на текущий момент) ;

; 14:00. «Урал» – «Балтика»;

17:00. «КАМАЗ» – «Родина»;

18:00. «Чайка» – «Сочи».

27 апреля, воскресенье:

12:00. «Алания» — «Торпедо»;

14:00. «Уфа» — «Шинник»;

15:00. «Сокол» — «Черноморец»;

15:00. «Тюмень» — «Нефтехимик»;

17:00. «Арсенал» — «Ротор».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 64 очка. На втором месте находится московское «Торпедо» (52), на третьем — «Черноморец» (51).

Материалы по теме «Черноморец» отреагировал на информацию о возможных проблемах с лицензией при выходе в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: