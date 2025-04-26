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«Динамо» М — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Динамо» М — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 46 очков за 25 матчей. «Зенит» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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