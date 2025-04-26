«Енисей» Тихонова вырвал победу на 86-й минуте матча со «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и красноярский «Енисей». Игра проходила в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Енисея» Андрей Окладников. На 39-й минуте защитник хозяев Денис Першин восстановил равновесие. На 86-й минуте полузащитник Оливье Кенфак вывел красноярскую команду вперёд.

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Андрея Тихонова набрала 42 очка за 30 матчей. «СКА-Хабаровск» заработал 44 очка после 30 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 63 очка за 29 встреч.

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