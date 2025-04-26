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«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 19:30

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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