«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 сыгранных матчей «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.