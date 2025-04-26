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«Урал» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Первой лиги начнётся в 14:00

«Урал» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 30-го тура Первой лиги начнётся в 14:00
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Сегодня, 26 апреля, состоится матч 30-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев (Нальчик). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Мелбет Первая лига . 30-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 63 очка после 29 встреч. Екатеринбургский «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 50 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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