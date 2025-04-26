«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Коулу Палмеру — The Independent

«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Челси» Коул Палмер. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на The Independent.

По информации источника, «красные дьяволы» хотели бы приобрести английского футболиста, если бы он стал доступен для трансфера. Однако в «Манчестер Юнайтед» понимают, что вероятность подобного перехода мала, поскольку «Челси» не захочет отпускать Палмера к конкуренту.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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