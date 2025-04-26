Гвардиола высказался о состоянии здоровья травмированного Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о физической форме нападающего Эрлинга Холанда, травмировавшего лодыжку в матче четвертьфинала Кубка Англии с «Борнмутом» (1:2).

«Он поправляется после травмы и всегда был вместе с командой. Судя по всему, Эрлинг может выступать за этот клуб ещё 10 лет, так что я уверен, что он больше, чем кто-либо другой, хочет оказаться в Лиге чемпионов на следующий сезон», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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